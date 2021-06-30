Верещук: Закон о национальном сопротивлении сделает невозможным создание "карманных" армий на местах

"У нас восьмой год война, а мы до сих пор не имеем четкой вертикали территориальной обороны государства. В марте текущего года утверждена Военная доктрина Украины, среди основных принципов которой – комплексная оборона. Закон о национальном сопротивлении является вопросом комплексной обороны, во исполнение действующей Военной доктрины, – сказала Верещук. – Страна, которая является жертвой российской агрессии, не может не иметь органов территориальной обороны. Страны НАТО, которые не имеют на своей территории агрессии и боевых действий, имеют территориальную оборону. Они все четко понимают, что каждый должен делать в случае нападения".

Нардеп отметила, что законопроект исключит возможность формирования местных "карманных" армий.

"Мы пошли тем путем, когда силы территориальной обороны становятся отдельным родом войск. Общее руководство национальным сопротивлением осуществляет президент Украины. Руководство силами ТО осуществляет главнокомандующий ВСУ через командующего сил ТО. Именно поэтому невозможны "карманные" армии на местах", – заявила Верещук.