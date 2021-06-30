Украина опровергла сообщения о том, что американский эсминец приближался к Крыму. Он стоит в Одессе

Об этом сообщили в аккаунте международных учений Sea Breeze, которые проходят в акватории Черного моря. Эсминец принимает в них участие.

"Вопреки последним сообщениям, эсминец USS Ross ВМС США 30 минут назад и в ближайшем будущем находится в порту Одессы в рамках учений", – заявили авторы твита и прикрепили к сообщению фото, подтверждающие, что ночью корабль стоял в порту.

Despite recent reports, @USNavy #USSRoss as of 30 minutes ago and for the foreseeable future is in port #Odesa, #Ukraine to support #ExerciseSeaBreeze. pic.twitter.com/SJ2KUcQUVg — Exercise Sea Breeze (@ExSeaBreeze) June 29, 2021

О якобы приближении эсминца к Крыму писали некоторые пользователи Twitter, ссылаясь на сервис Marine Traffic.

Breaking! * Right now, the * USS Ross DDG-71 is approaching the Crimea. Is this another fake with the AIS equipment or another confrontation in the Black Sea? pic.twitter.com/G2FHAOfdKz — Capt(N) (@Capt_Navy) June 29, 2021

На это обращал внимание аккаунт Yörük Işık, который отслеживает движение судов через пролив Босфор. Но он подчеркивал, что речь идет о фейке, и писал, что USS Ross стоит в Одессе.

And…. All fake like HMS Defender incident. USS Ross is in Odesa! Attached picture where USS Ross is. Live feed here: https://t.co/l57qIBGqX9 pic.twitter.com/fjokFI3qv2 — Yörük I * k (@YorukIsik) June 29, 2021



