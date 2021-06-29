ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

День Конституции Украины и начало учений Sea Breeze 2021. Главное за день

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В учениях в Черном море примут участие 32 страны
В учениях в Черном море примут участие 32 страны
Фото: Exercise Sea Breeze / Facebook

"ГОРДОН" представляет обзор событий понедельника, 28 июня.

День Конституции Украины

День Конституции в Украине отмечается 28 июня. В этот день в 1996 году Верховная Рада после так называемой конституционной ночи утвердила Основной закон страны.

На торжественном заседании Рады, кроме парламентариев, присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, судьи, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, члены Кабинета Министров, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, и другие. Не было первого президента Леонида Кравчука – ему не позволили врачи. 

Зеленский внес в Раду законопроект о большом гербе Украины и сообщил, что во время рассмотрения законопроекта докладывать о нем будет Кравчук. Также президент сообщил, что Швеция передала Украине три копии Конституции Пилипа Орлика, и пошутил о Швеции и Евро 2020.

Соавторы Основного закона Украины, нардепы первых созывов Степан Хмара и Виктор Шишкин пришли в Раду в футболках "Зе! Убийца Конституции". Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия поинтересовался: "Что это за два деда-мопеда?"

Начались международные учения Sea Breeze

В Черном море стартовали международные учения Sea Breeze 2021 – в этом году будет рекордное количество участников, 32 страны. В России заявили, что "следят" за кораблями-участниками.

Зеленский подписал резонансные законы

Президент подписал закон, который позволяет пустить закупки на миллиарды гривен в обход ProZorro, и закон о "налоге на Google".

Совет ЕС "дал зеленый свет" для "открытого неба" с Украиной

Совет Европейского союза согласовал подписание соглашений об общем авиапространстве с тремя государствами, в том числе с Украиной. Зеленский отметил, что это соглашение позволит украинцам получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий.

Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве" в ответ на санкции

Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал это решение "еще одним шагом назад".

Известные украинцы поддержали футбольную сборную флешмобом в преддверии игры со Швецией

Украинские политики и звезды шоу-бизнеса устроили флешмоб, записав видеообращения в поддержку сборной Украины перед матчем Евро 2020. Начал акцию Зеленский.

Теги: Верховная Рада, футбол, Леонид Кравчук, конституция, авиапространство, флешмоб, День Конституции, Sea Breeze, Владимир Зеленский, ProZorro, Виктор Шишкин, Степан Хмара, учения, Слуга народа, Шарль Мишель, корабли, Давид Арахамия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Горько!" Дядя Жора женился второй раз на одной и той же женщине
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Боже мой, какой секс". "Дерзкая". Седокова снялась в откровенном наряде с тигровым принтом
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
"Фешн из май профешн". Спустя три месяца после родов Приходько показала свою фигуру в купальнике
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
Степаненко продолжает судиться с Петросяном из-за имущества
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"С ногами явный перебор", "Ужас". Подписчики обвинили Рудковскую в злоупотреблении фильтрами
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
"Другие интересы. Жаль, не совпадают с семейными". Поклонники Наташи Королевой обеспокоены отсутствием Тарзана на ее дачных снимках
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
  "Папа бил ремнем так, что изо рта кровь шла". Успенская рассказала, как в 16 лет забеременела от женатого мужчины
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
Павел Зибров носил на руках Jerry Heil и пел ей "Мечты сбываются". Видео
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Мы решили съехаться". alyona alyona показала ноги бойфренда с зеленым педикюром и рассказала, какие они с ним разные
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Вау", "Королева", "Красота". 73-летняя мать Илона Маска взорвала сеть своим фото в леопардовом купальнике
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Если честно, заработанных денег не вижу". Актер "Дизель Шоу" Бережок рассказал, сколько ежемесячно тратит на семью
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Это историческая победа". Автор решающего гола сборной Украины Артем Довбик поблагодарил болельщиков
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
"Остался отдохнуть в Костроме". В России скончался 32-летний актер, которого госпитализировали с приступом панкреатита
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
Анастасия Приходько показала снимки своих троих детей и пожаловалась на мужа, не умеющего фотографировать
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Самой не надоело пыль пилоткой собирать?", "Уже бы мостик сделала". Волочкова в гостях у друзей села на шпагат
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
"Это низко, Леша". Ефросинина обиделась на унизившего ее публично Дурнева
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Имейте меня во все дыры", "Киски". Maruv надела трусы с продольной молнией между ног
"Самая красивая и сладкая женщина в мире". 54-летняя Хайек взорвала сеть эффектной фотосессией
"Самая красивая и сладкая женщина в мире". 54-летняя Хайек взорвала сеть эффектной фотосессией
"Настя похорошела, точно будет дочка". Каменских снялась без бюстгальтера
"Настя похорошела, точно будет дочка". Каменских снялась без бюстгальтера
"Сексуальная!", "Мужики оценят, женщины обматерят". Полякова снялась в бикини в очень откровенных позах
"Сексуальная!", "Мужики оценят, женщины обматерят". Полякова снялась в бикини в очень откровенных позах
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Плохая сука в боевой готовности". 62-летняя Мадонна показала полностью голую грудь
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Тело прекрасно", "Эталон красоты". Дорофеева снялась в необычном купальнике
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Что творит!", "Дошла до ручки". Тина Кароль снялась полностью голой
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
"Быть женщиной". Жена Остапчука показала свое прозрачное нижнее белье. Он отреагировал
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS