День Конституции Украины и начало учений Sea Breeze 2021. Главное за день

День Конституции Украины

День Конституции в Украине отмечается 28 июня. В этот день в 1996 году Верховная Рада после так называемой конституционной ночи утвердила Основной закон страны.

На торжественном заседании Рады, кроме парламентариев, присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, судьи, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, члены Кабинета Министров, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, и другие. Не было первого президента Леонида Кравчука – ему не позволили врачи.

Зеленский внес в Раду законопроект о большом гербе Украины и сообщил, что во время рассмотрения законопроекта докладывать о нем будет Кравчук. Также президент сообщил, что Швеция передала Украине три копии Конституции Пилипа Орлика, и пошутил о Швеции и Евро 2020.

Соавторы Основного закона Украины, нардепы первых созывов Степан Хмара и Виктор Шишкин пришли в Раду в футболках "Зе! Убийца Конституции". Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия поинтересовался: "Что это за два деда-мопеда?"

Начались международные учения Sea Breeze

В Черном море стартовали международные учения Sea Breeze 2021 – в этом году будет рекордное количество участников, 32 страны. В России заявили, что "следят" за кораблями-участниками.

Зеленский подписал резонансные законы

Президент подписал закон, который позволяет пустить закупки на миллиарды гривен в обход ProZorro, и закон о "налоге на Google".



Совет ЕС "дал зеленый свет" для "открытого неба" с Украиной

Совет Европейского союза согласовал подписание соглашений об общем авиапространстве с тремя государствами, в том числе с Украиной. Зеленский отметил, что это соглашение позволит украинцам получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий.

Беларусь приостановила участие в "Восточном партнерстве" в ответ на санкции

Беларусь решила приостановить свое участие в инициативе Европейского союза "Восточное партнерство" из-за введенных против нее санкций. МИД Беларуси отозвал постоянного представителя Беларуси при ЕС в Минск для консультаций. Главе представительства ЕС в Республике Беларусь также предложено выехать в Брюссель для консультаций.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель назвал это решение "еще одним шагом назад".

Известные украинцы поддержали футбольную сборную флешмобом в преддверии игры со Швецией

Украинские политики и звезды шоу-бизнеса устроили флешмоб, записав видеообращения в поддержку сборной Украины перед матчем Евро 2020. Начал акцию Зеленский.