Зеленский внес в Раду законопроект о большом гербе Украины

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Я вношу на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект "О большом государственном гербе Украины" и определяю его как неотложный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой", – сказал Зеленский.

Он сообщил, что на заседании Рады во время рассмотрения законопроекта докладывать о нем будет первый президент Украины Леонид Кравчук.