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"Выбрали из того, что прислали". Оргкомитет конкурса на большой герб Украины пообещал "большие сюрпризы"

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что жюри выбрало эскиз большого государственного герба из того, что было предоставлено авторами. По его словам, среди гербов "не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба".

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Победителем конкурса стала работа художника Алексея Кохана
Победителем конкурса стала работа художника Алексея Кохана
Фото: Олександр Ткаченко / Facebook

Выбранный жюри эскиз большого государственного герба Украины был лучшим среди поступивших на конкурс. Об этом на брифинге, который состоялся 20 ноября, заявил директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович, пишет "Укринформ".

"Мы выбирали из того, что нам прислали. Если нам прислали более 120 предложений и выбраны из них лучшие с точки зрения геральдики, истории, идеологии консолидационной и так далее, то это то, что есть. Но если среди всех этих гербов не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба, то мы не можем сами нарисовать этот герб", – сказал Дробович.

По его словам, оргкомитет конкурса передаст рекомендации в Кабинет Министров Украины, "и для многих людей эти рекомендации будут большим сюрпризом".

"Мы выполнили задачу Верховной Рады, мы выбрали герб, то есть лучший эскиз из тех, что были. Но еще будут рекомендации. Предлагаю следить за новостями. Оргкомитет даст Кабмину свои рекомендации, и они будут интересны", – отметил директор института.

Он сказал, что рекомендации снимут споры вокруг герба.

25 августа Рада Украины поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурсаВ нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн. 

19 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба.

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый гербы. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года. В Конституции указано, что "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины)".

Конкурсы на лучший эскиз герба проводились уже несколько раз, однако парламент так и не утвердил их результаты.

Теги: Кабинет Министров, культура, художник, конкурс, Александр Ткаченко, трезубец, герб, Антон Дробович
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