В Институте нацпамяти не видят смысла в разработке большого герба Украины

Большие гербы обычно присущи бывшим империям, в состав которых входят разные стран со своей геральдикой. Для Украины в этом нет необходимости, так как трезубец воспринимается и в Донецке, и во Львове, и в Севастополе, и в Киеве, считает глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Необходимости в разработке большого герба Украины нет, несмотря на то, что о нем говорится в украинской Конституции. Об этом сказал "Укринформу" глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

"В ст. 20 Конституции, действительно, речь идет о большом гербе Украины. Есть история вопроса, почему эта статья в Конституции, все историки ее знают. Но с точки зрения специалистов Украинского института национальной памяти, нет целесообразности в разработке большого государственного герба Украины. Трезубца, который есть сейчас, вполне достаточно. Это консолидирующий герб, он понятен, всеми приемлемый", – сказал Дробович.

При этом он добавил, что логика возникновения больших гербов обычно обусловлена тем, что есть бывшие империи или страны, в которые входят несколько территорий с отдельной историей и геральдикой. Именно для того, чтобы консолидировать в символическом плане эти территории, существуют большие гербы.

"Для Украины это не нужно. Украинский трезубец – герб княжеского государства – воспринимается и в Донецке, и во Львове, и в Севастополе, и в Киеве. Все его понимают, чувствуют. Он древний, и поэтому нет никакой необходимости в разработке нового. Уже много раз к этому вопросу возвращались, но нам кажется, что есть более насущные вопросы, которыми можно сейчас заниматься", – добавил Дробович.

25 августа Верховная Рада Украины поручила Кабинету Министров провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый герб. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года. В Конституции указано, что "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины)".

Конкурсы на лучший эскиз герба проводились уже трижды, однако парламент так и не утвердил их результаты.