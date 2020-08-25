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Фонд "Украина XXI века" обратился к Зеленскому по поводу утверждения большого государственного герба Украины

Конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины уже проводился, в 2009 году эскиз утвердил Кабинет Министров, но он так и не был рассмотрен в Верховной Раде, пишет Фонд интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" в письме к президенту Владимиру Зеленскому.

Эскиз можно увидеть в зале официальных приемов Офиса президента Украины
Эскиз можно увидеть в зале официальных приемов Офиса президента Украины
Фото: ukranews.com

Большой государственный герб Украины уже существует и президент Владимир Зеленский должен только его утвердить, утверждают в Фонде интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века". Фонд вместе с общественными деятелями обратился к президенту с открытым письмом по этому поводу, пишут "Українські новини".

18 августа в Раде был зарегистрирован проект постановления №3994 о проведении конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины. Нардепы от "Слуги народа" предложили провести конкурс в три этапа: общественное обсуждение, определение победителя и представление в парламенте. Рада рассмотрела постановление на внеочередной сессии 25 августа и поручила Кабмину провести новый конкурс на лучший эскиз.

В письме представители Фонда отметили, что первый конкурс на лучший эскиз большого герба был проведен еще в 1997 году, тогда государственная комиссия признала победителем герб авторства членов Национального союза художников Александра Ивахненко и Виталия Митченко, доктора исторических наук, полного кавалера ордена Княгини Ольги Марии Дмитриенко и старшего научного сотрудника Национальной академии наук Юрия Савчука. В 2008 году Камин снова провел конкурс – и в нем опять победил эскиз этого коллектива, к которому присоединился народный художник Украины, академик Национальной академии искусств и лауреат национальной премии имени Тараса Шевченко Сергей Якутович.

"Координатором проекта выступил председатель Фонда интеллектуального сотрудничества "Украина XXI века" Богдан Губский. По решению государственной комиссии эскиз полностью отвечал требованиям Конституции, условиям конкурса и концепции создания Большого Государственного Герба, разработанной Национальной академией наук. В 2009 году этот эскиз БГГУ утвердил Кабинет Министров. К сожалению, с тех пор эскиз БГГУ так и не был рассмотрен Верховной Радой, хотя главное экспертное управление ВРУ дважды рекомендовало народным депутатам принять законопроект о БГГУ", – пишут "Українські новини".

В письме авторы отмечают, что победный эскиз получил широкую общественную апробацию и оценку и именно его сегодня используют высшие органы государственной власти Украины и общественность – его можно увидеть в зале официальных приемов Офиса президента Украины, в воинских частях Вооруженных сил, школах и университетах.

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Фото: ukranews.com

Этот НБУ три раза чеканил на юбилейных монетах к 10-летию, 15-летию и 25-летию Независимости Украины, также его использовали во время Революции достоинства.

"Практика – критерий истины. Следовательно, можно с уверенностью сказать, что указанная концепция БГГУ, ее художественное воплощение, что шлифовалось в различных графических редакциях, прошли испытание временем и стали достоянием новейшей украинской истории и геральдики", – цитирует агентство письмо Фонда.

Авторы подчеркивают, что в проекте герба использованы объединяющие различные исторические эпохи символы, "они увековечивают и восхваляют величайших государственных мужей – Владимира Великого, Даниила Галицкого, Богдана Хмельницкого, Михаила Грушевского, Евгения Петрушевича, Павла Скоропадского".

"Большой государственный герб свидетельствует об исторической преемственности государственной традиции, олицетворяет собой главные этапы ее становления и многовекового развития и служит воплощением ведущей национальной идеи – идеи соборности украинских земель и их демократического устройства", – сказано в обращении.

Чтобы герб начал использоваться официально, его эскиз должен утвердить парламент. 

Общественные деятели и авторы герба обратились к президенту с предложением внести на рассмотрение Верховной Рады как первоочередной, законопроект об утверждении этого эскиза как большого государственного герба Украины "и тем самым поставить логическую точку в многолетней неопределенности по вопросу изрядной государственной важности".

Обращение подписали глава Фонда Богдан Губский, директор Института истории НАНУ академик Валерий Смолий и авторы эскиза.

Теги: Кабинет Министров, независимость, Владимир Зеленский, законопроект, герб
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