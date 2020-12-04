В ОАСК оспорили результаты конкурса на лучший эскиз большого герба Украины

Окружной административный суд города Киева решает вопрос об открытии производства по административному иску об отмене результатов конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой признать недействительными результаты конкурса на лучший эскиз большого государственного герба Украины и нормативно-правовой акт, которым утвержден соответствующий результат. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОАСК.

Истец, имя которого не называется, требует отменить результаты конкурса, поскольку, по его утверждению, не было проведено общественное обсуждение эскиза.

"Вместе с исковым заявлением в суд было подано ходатайство об истребовании доказательств, где истец просит суд истребовать у Министерства культуры документы о проведении всестороннего общественного обсуждения эскиза, а именно: плана мероприятий и даты информационного объявления об обсуждении, количества зарегистрированных участников обсуждения, а также о выводах и рекомендациях оргкомитета", – говорится в сообщении.

ОАСК решает вопрос об открытии производства по данному административному иску.

25 августа Рада Украины поручила Кабмину провести конкурс на лучший эскиз большого государственного герба Украины.

30 сентября Кабмин принял проект постановления о проведении конкурса. В нем сообщалось, что лучшие проекты большого государственного герба будут отмечены премиями: 100 тыс. грн, 50 тыс. грн и 30 тыс. грн.

19 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что победителем конкурса стал художник Алексей Кохан, соавтор малого герба. Бывший министр Кабинета Министров Украины, сооснователь Monobank Дмитрий Дубилет (он вошел в состав группы, которая получила третье место) сказал, что второе место не присуждали.

Директор Украинского института национальной памяти Антон Дробович заявил, что жюри выбрало лучший эскиз большого государственного герба из того, что было предоставлено авторами. По его словам, среди гербов "не было ничего, что рядом стоит с совершенством малого государственного герба".

Перечень государственных символов определен ст. 20 Конституции Украины. К ним относятся флаг, гимн, а также большой и малый гербы. Малый герб – золотой трезубец на синем фоне – был утвержден Верховной Радой в феврале 1992 года. В Конституции указано, что "главным элементом большого государственного герба Украины является знак княжеского государства Владимира Великого (малый государственный герб Украины)".

Конкурсы на лучший эскиз герба проводились уже несколько раз, однако парламент так и не утвердил их результаты.