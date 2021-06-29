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"Зелю геть", "Ермака – в Сибирь". Активисты под ОП требуют отставки Зеленского из-за его заявлений о вагнеровцах. Фоторепортаж

28 июня, 2021 20.43
Активисты собрались на акцию протеста под Офисом президента и требуют отставки и тюремного заключения для президента Украины Владимира Зеленского из-за его заявлений об отказе Украины от участия в спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер". Трансляцию акции ведет "Рух опору капітуляції" в Facebook, судя по видео, на ней присутствуют несколько сотен человек. Среди участников – представители "Национального корпуса", "Демократичної сокири", люди, не относящие себя к каким-либо партиям, пишет "Цензор.НЕТ". В руках у них плакаты: "Госизмену не простим", "Зелю геть!", "[главу ОП Андрея] Ермака – в Сибирь" и другие.
Теги: протесты, митинг, Владимир Зеленский, активист, Вагнер, Национальный корпус, Офис президента Украины, Андрей Ермак, акции протеста, ЧВК, Движение сопротивления каитуляции
 

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