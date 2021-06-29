"Зелю геть", "Ермака – в Сибирь". Активисты под ОП требуют отставки Зеленского из-за его заявлений о вагнеровцах. Фоторепортаж
Фото: Олег Богачук / censor.net
Зеленскому принесли "уведомление о подозрении". Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Фото: Олег Богачук / censor.net
Активисты собрались на акцию протеста под Офисом президента и требуют отставки и тюремного заключения для президента Украины Владимира Зеленского из-за его заявлений об отказе Украины от участия в спецоперации по задержанию боевиков ЧВК "Вагнер"
. Трансляцию акции ведет "Рух опору капітуляції"
в Facebook, судя по видео, на ней присутствуют несколько сотен человек. Среди участников – представители "Национального корпуса", "Демократичної сокири", люди, не относящие себя к каким-либо партиям, пишет "Цензор.НЕТ"
. В руках у них плакаты: "Госизмену не простим", "Зелю геть!", "[главу ОП Андрея] Ермака – в Сибирь" и другие.