Соавторы Основного закона Украины Хмара и Шишкин пришли в Раду в футболках "Зе! Убийца Конституции". Фото и видео

Во время выступления президента Украины Владимира Зеленского экс-нардепы встали и слушали выступление главы государства стоя.

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Контекст:

Конституция Украины принята Верховной Радой 28 июня 1996 года. Некоторые ее положения впоследствии были изменены. Ежегодно 28 июня отмечают День Конституции Украины.

Нардеп первых созывов, бывший советский политзаключенный, Герой Украины Хмара входил в одну из рабочих групп, которые работали над окончательной редакцией спорных статей текста Конституции, рассказывал он в интервью "Украинскому радио".

Нардеп первых созывов, бывший генпрокурор и бывший судья Конституционного Суда Шишкин был также замглавы конституционной комиссии, занимавшейся подготовкой текста Основного закона еще с 1991 года. Об этом он рассказывал газете "День". За участие в разработке Конституции Шишкин в 1996 году получил звание заслуженного юриста Украины.