Швеция передала Украине три копии Конституции Пилипа Орлика – Зеленский на заседании Рады

Президент сообщил, что Швеция уже передала Украине три копии Конституции авторства украинского гетмана Пилипа Орлика.

"Национальный архив Швеции передал Украине три копии Конституции Пилипа Орлика. Одна уже с утра выставлена в фойе Верховной Рады, вторая будет находиться в Офисе президента, третья – в Конституционном Суде Украины после его обновления и перезагрузки", – рассказал президент.

Офис президента показал копии Конституции Пилипа Орлика. Фото: president.gov.ua

Он подтвердил, что к 30-й годовщине независимости в страну привезут оригинал Конституции.

"Ее вместе с булавой гетмана Пилипа Орлика и гетмана Ивана Мазепы все желающие смогут увидеть в Софийском соборе", – уточнил Зеленский.

На заседании, кроме парламентариев и главы государства, присутствуют экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, судьи, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, члены Кабинета Министров, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Украине и другие.