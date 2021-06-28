Климкин считает, что с нынешней Конституцией "прорыв" Украины невозможен

Конституция Украины принята 25 лет назад Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

"Нашей Конституции 25 лет – одно поколение. Мы не научились ее уважать, но научились с ней жить. Следующее поколение будет ее переписывать – с этой прорыв в будущее невозможен", – написал дипломат.

Нашій Конституції 25 років: одне покоління). Ми не навчилися її поважати, але навчилися з нею жити. Наступне покоління буде її переписувати - з цією прорив у майбутнє неможливий. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 28, 2021