Климкин считает, что с нынешней Конституцией "прорыв" Украины невозможен

"Нашей Конституции 25 лет – одно поколение. Мы не научились ее уважать, но научились с ней жить. Следующее поколение будет ее переписывать – с этой прорыв в будущее невозможен", – написал дипломат.
Нашій Конституції 25 років: одне покоління). Ми не навчилися її поважати, але навчилися з нею жити. Наступне покоління буде її переписувати - з цією прорив у майбутнє неможливий.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) June 28, 2021
Конституция Украины принята Верховной Радой 28 июня 1996 года. Некоторые ее положения впоследствии были изменены.
Ежегодно 28 июня отмечают День Конституции Украины.