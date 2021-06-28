"Врачи запретили любые нагрузки". Стало известно, почему Кравчук не пришел на торжественное заседание Рады

Об этом его пресс-секретарь Оксана Сибирцева рассказала в комментарии Общественному.

По ее словам, сейчас состояние здоровья не позволяет 87-летнему Кравчуку посещать мероприятия и работать.

"Кроме того, врачи запретили ему любые нагрузки", – говорится в материале канала.

Контекст:

День Конституции в Украине отмечается 28 июня. В этот день в 1996 году Верховная Рада после так называемой конституционной ночи утвердила Основной закон страны.

На сегодняшнем заседании Рады, кроме парламентариев, присутствовали президент Украины Владимир Зеленский, экс-президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Петр Порошенко, судьи, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, члены Кабинета Министров, представители дипломатических миссий, аккредитованных в Украине, и другие.

Зеленский объявил, что вносит в Раду как неотложный законопроект о большом гербе Украины. Глава государства сообщил, что на заседании Рады во время рассмотрения законопроекта докладывать о нем будет Кравчук.