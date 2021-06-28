Совет ЕС согласовал подписание соглашения об общем авиапространстве с Украиной

Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году Фото: depositphotos.com

Об этом пресс-служба Совета ЕС проинформировала 28 июня.

"Сегодня Совет ЕС дал зеленый свет для подписания трех соседских соглашений в сфере авиации – с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром. Эти соглашения откроют рынок воздушного транспорта и предоставят новые возможности для операторов и клиентов, способствующие торговле, туризму, инвестициям, экономическому и социальному развитию", – сказал министр инфраструктуры Португалии Нуну Сантуш (Португалия сейчас председательствует в Совете ЕС).

В релизе сказано, что Совет ЕС готов подписать документы. Ожидается, что все четыре соглашения подпишут осенью 2021 года. После этого их должны ратифицировать все страны – члены ЕС и страны подписанты.

Посол ЕС в Украине Матти Маасикас в Twitter приветствовал решение Совета ЕС.

"Соглашение об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС, которое так долго ждали, надеюсь, скоро подпишут. Это соглашение интегрирует Украину в единый авиарынок Европы, гарантирует высокие стандарты безопасности и создаст преимущества и для путешественников, и для авиаиндустрии", – написал он.

Very happy about @EUCouncil approval of the Common Aviation Area agreement * - * . Long awaited, hopefully to be signed soon. Will integrate * with Europe’s single aviation market, guarantee high standards of safety and security, benefit air travellers and the aviation industry. https://t.co/RkAGQcXPSB — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) June 28, 2021



