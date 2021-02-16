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Шмыгаль: Есть надежда, что Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС подпишут в начале марта

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что причина задержки подписания Соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС не связана с действиями Украины.

По словам Шмыгаля, в ЕС готовы подписать Соглашение при первой же возможности
По словам Шмыгаля, в ЕС готовы подписать Соглашение при первой же возможности
Фото: depositphotos.com/

Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС подпишут в начале марта. Об этом он заявил в интервью "Укринформу".

По его словам, причина задержки подписания не связана с Украиной. Шмыгаль подчеркнул, что украинская сторона выполнила все необходимые требования и параметры, и все европейские страны согласовали ее вступление в договор. По его словам, на встрече тет-а-тет представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. подтвердил, что к Украине нет никаких вопросов. 

"То есть, проблема возникла между самими членами Евросоюза, в частности, есть оговорка со стороны Испании. Мы не можем комментировать, они связаны со спором с Британией, или с чем-то другим. Но на всех высоких встречах  мы поднимали вопрос скорейшего подписания Соглашения и видели готовность это сделать при первой же возможности", – сказал Шмыгаль

По словам премьера, есть надежда, что Соглашение будет подписано во время рабочего визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину 2-3 марта.

Европейское общее авиационное пространство (ОАП) – это двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, которое устанавливает общие стандарты безопасности и либерализует рыночные отношения в сфере авиации. Оно должно способствовать развитию авиационного рынка, более простому доступу авиакомпаний ЕС к рейсам в Украину и, соответственно, удешевлению билетов.

Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией). После выхода Британии из ЕС проблема перестала быть актуальной.

Ожидалось, что соглашение подпишут на саммите Украина – ЕС, который прошел в октябре 2020 года в Брюсселе, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозировал подписание соглашения в начале 2021 года.

Теги: аэропорт, авиация, авиапространство, Европа, Евросоюз, Денис Шмыгаль
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