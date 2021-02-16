В Украину из Занзибара вернулись 180 украинцев, которые не могли покинуть острова

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180 украинцев, которые не могли вылететь из Занзибара из-за сложностей с самолетом, 16 февраля вернулись в Киев. Об этом сообщил телеканал "Украина 24".

Пассажиры прилетевшего в аэропорт Борисполь самолета рассказали журналистке, что "путешествие было супер", но поломался самолет.

"Проблема была в маленькой детали, которую можно было поменять в течение часа. Но, так как везти ее нужно было из Украины, наш вылет задержался на три дня. Мы в аэропорт [в Занзибаре] выезжали четыре раза, и только с четвертого раза смогли улететь в Украину", – отметил турист из Днепра Роман Шевченко.

Он отметил, что в первый день им сняли отель, "без заселения в номера, поэтому люди спали на лежаках, спали на траве, на пляже, на песке", после чего их ночью поселили в "ночлежке на территории рынка".