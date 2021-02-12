Украина и ЕС хотят подписать Соглашение о совместном авиапространстве "как можно раньше в 2021 году"

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что Украина выполнила все возложенные на нее обязательства и формальности, необходимые для подписания Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Украина выполнила все условия, необходимые для подписания соглашения об общем авиационном пространстве Фото: depositphotos.com

Украина и Европейский союз намерены подписать Соглашение об общем авиационном пространстве как в этом году. Об этом 11 февраля сообщила "Европейская правда", ссылаясь на совместное заявление двух сторон по итогам заседания Совета ассоциации Украина – ЕС, которое состоялось в Брюсселе.

Издание напомнило, что соглашение должны были подписать 11 февраля, но в итоге подписание сорвалось.

"Совет ассоциации напомнил о важности заключения Соглашения о совместном авиационном пространстве как можно раньше в 2021 году", – говорится в заявлении.

На заседании Совета ассоциации министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий заявил, что заключение этого соглашения является "главной общей задачей" Украины и ЕС.

"По итогам 2020 года объем авиационных пассажирских перевозок в Украине сократился на 65% по сравнению с докризисным 2019-м. Именно поэтому поддержка авиации в условиях карантина имеет большое значение и заключение Соглашения о совместном авиационном пространстве позволит это сделать", – цитирует министра пресс-служба.

По его словам, со своей стороны Украина выполнила все возложенные на нее обязательства и формальности, необходимые для подписания соглашения.

На пресс-конференции после заседания премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина ожидает подписания соглашения в ближайшее время.

"Украина ждала этого несколько лет", – цитирует Шмыгаля корреспондент издания "ГОРДОН".

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква заявил, что в офисе надеются на подписание соглашения во время визита президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину, который запланирован на 2–3 марта.

Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами.

Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией).

Ожидалось, что соглашения подпишут на саммите Украина – ЕС, который прошел в октябре 2020 года в Брюсселе, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозировал подписание соглашения в начале 2021 года.