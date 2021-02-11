Президент Евросовета посетит Украину в марте – Офис президента

Во время визита в Украину глава Европейского совета Шарль Мишель вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским посетит Донбасс, сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

Визит президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину запланирован на начало марта. Об этом в блоге для сайта НВ сообщил замглавы Офиса президента Игорь Жовква.

"Готовимся к визиту президента Европейского совета Шарля Мишеля в Украину 2–3 марта, во время которого вместе с президентом [Владимиром Зеленским] он также посетит Донбасс", – написал Жовква.

По его словам, в ОПУ надеются, что во время визита Мишеля в Украину будет подписано Соглашение об общем авиационном пространстве с ЕС. Жовква отметил, что глава Евросовета обещал сделать это в начале 2021 года.

О намерении посетить Украину Мишель сообщил 9 февраля после встречи в Брюсселе с главой украинского правительства Денисом Шмыгалем.

В конце января в ОПУ заявляли, что Соглашение об общем авиационном пространстве готовится к подписанию "уже в ближайшее время". Документ планировали подписать на саммите Украина – ЕС в октябре 2020-го, но этого не произошло.