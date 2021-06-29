Зеленский подписал закон о повышении штрафов за перегруз машин на дорогах

"Документ призван законодательно закрепить возможность автоматической фиксации нарушений габаритно-весовых параметров", – говорится в сообщении.

Закон расширяет полномочия Укртрансбезопасности в части габаритно-весового контроля, в частности, дает право взыскивать в судебном порядке плату за проезд грузовиков, нарушающих габаритно-весовые нормы.

Помимо этого, документ устанавливает ответственность грузоотправителя как первого звена в грузовых перевозках и усиливает ответственность автоперевозчиков.

3 июня Верховная Рада поддержала законопроект №3742, предусматривающий повышение ответственности автомобильных перевозчиков за превышение габаритно-весовых норм.

За перевозку пассажиров и грузов без необходимых документов предусмотрен штраф в 17 тыс. грн. Для международных перевозок – 34 тыс. грн. За превышение весовых и габаритных нормативов от 5% до более 30% штраф варьируется от 8,5 тыс. грн до 51 тыс. грн.

Контекст:

В 2015 году Кабмин Украины запретил перевозки по автомобильным дорогам Украины делимых грузов весом более 40 тонн (для контейнеровозов – более 46 тонн). Фактическая масса грузовиков при этом не должна превышать 24 тонны.

В 2017 году за деньги Европейской комиссии Украина закупила 78 передвижных габаритно-весовых комплексов.

В сентябре 2020 года Кабинет Министров Украины ввел круглосуточный весовой контроль грузового транспорта для того, чтобы не допустить разрушения автомобильных дорог.