Зеленский подписал закон о введении "налога на Google"

"Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в иностранных государствах, например, в странах Европейского союза, Австралии, Беларуси, Казахстане", – отметили в Офисе президента.

Иностранные компании, предоставляющие украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты будут составлять упрощенную отчетность в электронной форме на украинском или английском языке.

"От уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем. Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети интернет из отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведение и предоставление не требует участия человека", – уточнили в ОПУ.

Верховная Рада приняла закон о "налоге на Google" 3 июня. За законопроект №4184 проголосовали 283 депутата при минимально необходимых 226.