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Зеленский подписал закон о введении "налога на Google"

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Зеленский подписал закон, принятый Радой 3 июня
Зеленский подписал закон, принятый Радой 3 июня
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает введение налога с продаж электронных услуг (так называемого налога на Google). Об этом 28 июня сообщила пресс-служба главы государства.

"Документ определяет особый порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость компаний-нерезидентов, предоставляющих электронные услуги лицам, проживающим на территории Украины. Это позволит увеличить поступления в государственный бюджет от НДС. Такие правила налогообложения уже становятся обычной практикой в иностранных государствах, например, в странах Европейского союза, Австралии, Беларуси, Казахстане", – отметили в Офисе президента.

Иностранные компании, предоставляющие украинцам электронные услуги, будут обязаны зарегистрироваться плательщиками налога на добавленную стоимость по упрощенной процедуре через специальный электронный сервис, если общая сумма от осуществления соответствующих операций превышает 1 млн грн в год. Нерезиденты будут составлять упрощенную отчетность в электронной форме на украинском или английском языке.

"От уплаты НДС освобождаются операции по поставке услуг по дистанционному обучению через интернет, если эта сеть используется исключительно как средство коммуникации между преподавателем и слушателем. Также от налога на добавленную стоимость освобождены операции по поставке образовательных услуг путем доступа к публичным образовательным, научным и информационным ресурсам в сети интернет из отраслей знаний и специальностей, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, если их проведение и предоставление не требует участия человека", – уточнили в ОПУ.

Верховная Рада приняла закон о "налоге на Google" 3 июняЗа законопроект №4184 проголосовали 283 депутата при минимально необходимых 226.

Контекст:

В ноябре 2019 года в партии "Слуга народа" сообщили, что готовится законопроект о регистрации в Украине соцсетей и интернет-сервисов.

В декабре 2019 года в Раду внесли законопроект №2634, автором которого является народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев. Издание "Бизнес.Цензор", проанализировавшее проект, пришло к выводу, что введение НДС на услуги крупных международных корпораций, таких как Google, YouTube, Apple, Facebook, Netflix и другие, приведет к подорожанию электронных сервисов на 20 процентных пунктов.

Институт массовой информации заявил, что авторы идеи обложить налогом доходы крупных транснациональных электронных корпораций ориентируются не на европейский, а на российский опыт.

В интервью изданию "ГОРДОН" в феврале 2020 года Гетманцев выразил недоумение шквалом критики, который обрушился на него в связи с инициативой введения НДС на электронные услуги, предоставляемые крупнейшими мировыми компаниями Google, YouTube, Facebook и другими. Он говорил, что введение 20-процентного налога не означает автоматического удорожания электронных услуг.

В феврале 2021-го Гетманцев объяснил, что международные IТ-компании – нерезиденты, такие как Google, Facebook и Netflix, обяжут платить налог на добавленную стоимость с тех электронных услуг, которые они продают украинцам. По его словам, компании не возражают против уплаты налога.

Верховная Рада на заседании 17 февраля в первом чтении приняла проект закона №4184, предусматривающий внесение изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения иностранных компаний, которые продают украинцам электронные услуги.

Глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили 8 апреля заявил, что законопроект о "налоге на Google" – это вредительство в чистом виде.

Теги: Верховная Рада, налоги, Google, доходы, Владимир Зеленский, электронные услуги
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