Зеленский подписал закон, который позволяет пустить закупки на миллиарды гривен в обход ProZorro

Об этом свидетельствуют данные в карточке соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады.

25 июня Зеленский вернул в Раду закон со своей подписью.

Цель закона – завершение реформы органа обжалования в сфере публичных закупок, сказано в пояснительной записке к законопроекту.

Проект DoZorro сообщил в Facebook, что закон вносит ряд положительных нововведений, но больше – коррупционных рисков и проблем.

В частности, он обязывает представителей бизнеса при обжаловании закупок в Антимонопольном комитете предоставлять доказательства нарушения их прав и интересов.

"Такая норма фактически позволит АМКУ по своему усмотрению выбирать, какие жалобы рассматривать, что навредит возможности бизнеса защищать свои права", – подчеркнули в DoZorro.

Кроме того, закон позволяет пустить закупки на миллиарды гривен в обход действия закона о публичных закупках и без проведения тендеров в ProZorro, по договорной процедуре провести закупки ко Дню независимости Украины. Выполнение плана мероприятий оценили в 5,4 млрд грн, в него включили ряд инфраструктурных проектов.

Также он выводит из-под действия закона о ProZorro строительство Киевской объездной дороги, предварительная стоимость которой – 85 млрд грн.

Проект DoZorro вспомнил о комментарии Зеленского относительно тендеров, который он озвучил в 2020 году.

"Мне кажется, мы живем в стране, в которой не было дорог. Наша задача – в течение тех годов, которые нам дал народ Украины показать, что дороги будут строиться. Я вам честно скажу, я не знаю, что там с тендерами и честно, меня это не очень интересует, потому что меня интересует быстрый результат. Кто дает качественный и быстрый результат, пусть тот и строит дороги", – говорил он в ходе визита в Волынскую область 9 июля, пишет "Цензор.НЕТ".