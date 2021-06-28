Разумков отреагировал на футболки "Зе! Убийца Конституции" в Раде: Я не согласен

Нардепы первых созывов Хмара и Шишкин пришли на торжественное заседание Рады в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции" Фото: bykvu.com

"Я не согласен с этими выражениями, так как Конституция – ее соблюдение начинается с каждого из нас, все права закреплены в Конституции", – сказал Разумков.

Он отметил, что "в демократических государствах права каждого человека заканчиваются ровно там, где начинаются права другого".

"Я уверен, что сегодня власть должна и будет придерживаться всех конституционных норм. А право на мнение также закреплено в Конституции, право на выражение своей позиции. Но желательно, чтобы эта позиция была аргументирована", – сказал Разумков.