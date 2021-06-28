Разумков отреагировал на футболки "Зе! Убийца Конституции" в Раде: Я не согласен

"Я не согласен с этими выражениями, так как Конституция – ее соблюдение начинается с каждого из нас, все права закреплены в Конституции", – сказал Разумков.
Он отметил, что "в демократических государствах права каждого человека заканчиваются ровно там, где начинаются права другого".
"Я уверен, что сегодня власть должна и будет придерживаться всех конституционных норм. А право на мнение также закреплено в Конституции, право на выражение своей позиции. Но желательно, чтобы эта позиция была аргументирована", – сказал Разумков.
Нардепы первых созывов Степан Хмара и Виктор Шишкин, участвовавшие в разработке и принятии Конституции Украины в 1996 году, пришли 28 июня на торжественное заседание Верховной Рады в футболках с надписью "Зе! Убийца Конституции".
Нардеп первых созывов, бывший советский политзаключенный, Герой Украины Хмара входил в одну из рабочих групп, которые работали над окончательной редакцией спорных статей текста Конституции, рассказывал он в интервью "Украинскому радио".
Нардеп первых созывов, бывший генпрокурор и бывший судья Конституционного Суда Шишкин был также замглавы конституционной комиссии, занимавшейся подготовкой текста Основного закона еще с 1991 года. Об этом он рассказывал газете "День". За участие в разработке Конституции Шишкин в 1996 году получил звание заслуженного юриста Украины.
Конституция Украины принята Верховной Радой 28 июня 1996 года. Некоторые ее положения впоследствии были изменены. Ежегодно 28 июня отмечают День Конституции Украины.