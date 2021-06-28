Зеленский о соглашении с ЕС об "открытом небе": Позволит нашим гражданам получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий

"Благодарен Совету ЕС и Португалии за одобрение соглашения об общем авиационном пространстве между Украиной и ЕС. Соглашение позволит нашим гражданам получить более дешевые билеты и расширить географию путешествий. Его подписание станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство", – написал Зеленский.

Вдячний @EUCouncil та @2021PortugalEU за схвалення Угоди про Спільний авіаційний простір між * та ЄС. Угода дасть змогу нашим громадянам отримати дешевші квитки та розширити географію подорожей. Її підписання стане ще одним кроком до входження * в єдиний європейський простір.

Контекст:

Европейское совместное авиационное пространство позволяет устанавливать общие стандарты безопасности и либерализовать рыночные отношения в сфере авиации между Евросоюзом и третьими странами. Его результатом должно стать снижение цен на авиабилеты, отмечает "Европейская правда".

Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией). После выхода Британии из ЕС проблема перестала быть актуальной.

Ожидалось, что соглашение подпишут на саммите Украина – ЕС, который прошел в октябре 2020 года в Брюсселе, но этого не произошло.

Зеленский прогнозировал подписание соглашения в начале 2021 года, а премьер-министр Денис Шмыгаль ожидал, что это произойдет во время визита в Украину президента Европейского совета Шарля Мишеля 2–3 марта.

28 июня Совет ЕС одобрил подписание трех соседских соглашений в сфере авиации – с Украиной, Арменией и Тунисом, а также соглашения о воздушном транспорте с Катаром. В релизе сказано, что Совет ЕС готов подписать документы. Ожидается, что все четыре соглашения подпишут осенью 2021 года. После этого их должны ратифицировать все страны – члены ЕС и страны подписанты.