Арахамия о соавторах Конституции в Раде: Что это за два деда-мопеда?

На вопрос Арахамии ответили его коллеги по фракции Фото: Слуга Народу / Facebook

Экс-нардепы на торжественное заседание Рады 28 июня, посвященное Дню Конституции, пришли в футболках "Зе! Убийца Конституции" и встали во время выступления президента Владимира Зеленского.

"Что это за два деда-мопеда? Стоят в зале", – написал Арахамия в чат фракции. Фото его сообщения опубликовал Telegram-канал "Через плечо".

Нардеп Александр Федиенко и замглавы фракции Евгения Кравчук ответили Арахамии на этот вопрос.