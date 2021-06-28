"Швеция дважды показала, что она – наш друг. Верим, что завтра будет третий раз". Зеленский пошутил о Евро 2020. Видео

Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

Зеленский рассказал, что Швеция передала Украине три копии Конституции авторства украинского гетмана Пилипа Орлика и подтвердил, что оригинал документа доставят в Киев ко Дню Независимости.

"Хочу поблагодарить наших шведских партнеров. За последний месяц, учитывая Евро 2020, Швеция уже во второй раз показывает, что является нашим большим другом. Мы верим, что и завтра она в третий раз покажет, как сильно любит Украину. Я, на самом деле, пошутил, я всем желаю завтра успеха и пусть победит сильнейший, но кто сильнее – мы с вами знаем", – добавил он.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира благодаря победам сборных Испании и Швеции. По итогам третьего матча группы С на Евро 2020 украинская сборная заняла третье место, имея в активе три очка.

Поединок Украины в 1/8 состоится 29 июня в Глазго (Шотландия) на стадионе "Хэмпден Парк". Команда Андрея Шевченко встретится со сборной Швеции.