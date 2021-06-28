"Нас на поле будет не 11, нас будет 40 млн". Зеленский записал видеообращение к сборной Украины накануне матча 1/8 финала Евро 2020

"Привет, моя дорогая сборная Украины по футболу. Я Владимир Зеленский, президент Украины. Но завтра я буду обычным гражданином Украины, и я буду твоим фанатом. Я буду вместе с тобой все 90 минут. Поверь мне, я буду вместе с тобой петь гимн Украины. Я буду вместе с тобой кричать после каждого острого момента. Мне будет очень больно за каждую подножку. И я буду очень радоваться каждому забитому голу", – сказал глава государства.

Также Зеленский добавил, что завтра украинских футболистов будет поддерживать вся страна.

"Нас на поле будет не 11, нас будет 40 млн", – подчеркнул президент.

Зеленский призвал присоединяться к флешмобу и записывать видео в поддержку сборной Украины.