Рада приняла за основу законопроекты о территориальной обороне и увеличении максимальной численности ВСУ

Если законопроект примут и во втором чтении, численность ВСУ увеличат на 11 тыс военнослужащих Фото: rada.gov.ua

Законопроектом №5557 предлагается определить правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.

Как пояснил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ("Слуга народа"), комитет решил, что этот законопроект более системно и комплексно регулирует вопросы создания национального сопротивления, чем аналогичные законодательные инициативы.

"От себя лично добавлю: сегодня мы имеем уникальный шанс создать действенную систему территориальной самообороны. Этот день может стать историческим. Потому что за семь лет войны мы не создали соответствующую правовую базу", – сказал Вениславский.

По словам бывшего командующего силами АТО, нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского, "этот законопроект нужен был еще вчера".

"Территориальная оборона формально существует, движение сопротивления – существует и даже не формально, а успешно выполняет свои задачи на оккупированных территориях. Наша задача – предоставить ВСУ законодательную базу", – пояснил он. По словам Забродского, в законопроекте обозначен понятийный аппарат и четко обозначены задачи, распределение функций между территориальной обороной и всеми военными структурами.

При этом все выступавшие в поддержку законопроекта отметили, что в документе остается много недоработок, которые надо устранить ко второму чтению.

В то же время представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик рекомендовал воздержаться от голосования за этот законопроект. При этом он апеллировал к теории ученого Владимира Вернадского о ноосфере.

"Мысль и слово материальны. Если постоянно повторять "война-война-война", действительно можем накликать войну. А если мы будем говорить про мир, вернемся к реализации Минских соглашений, будем решать вопросы тарифов и социальной защиты, это будет настоящей защитой Украинского государства, а не псевдомилитаристские, псевдопатриотичные законы", – заявил Скорик.

ОПЗЖ поддержала его аплодисментами, другие фракции – криками "Ганьба". "Хотелось бы, чтобы мы все жили в одной реальности", – прокомментировал выступление Скорика первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

Законопроект был принят за основу 318 голосами.

Законопроект №5558, также принятый за основу 320 голосами, связан с предыдущим. Его цель, как пояснил министр обороны Андрей Таран, – создание и обеспечение отдельного рода сил – Сил территориальной обороны Вооруженных сил, а также развитие Сил спецопераций в интересах формирования движения сопротивления.

"Для этого предлагается на законодательном уровне увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тыс военнослужащих, из которых 10 тыс. – Силы территориальной обороны, а 1 тыс. – ССО", – сообщил Таран.

Таким образом, после принятия законопроекта численность Вооруженных сил Украины не превысит 261 тыс. людей, в том числе 215 тыс. военнослужащих.

Согласно действующему закону, принятому в 2015 году, численность Вооруженных сил Украины не должна превышать 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.