Рада приняла за основу законопроекты о территориальной обороне и увеличении максимальной численности ВСУ

Законопроектом №5557 предлагается определить правовые и организационные основы национального сопротивления, основы его подготовки и ведения, задачи и полномочия сил безопасности и сил обороны по вопросам национального сопротивления.
Как пояснил член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский ("Слуга народа"), комитет решил, что этот законопроект более системно и комплексно регулирует вопросы создания национального сопротивления, чем аналогичные законодательные инициативы.
"От себя лично добавлю: сегодня мы имеем уникальный шанс создать действенную систему территориальной самообороны. Этот день может стать историческим. Потому что за семь лет войны мы не создали соответствующую правовую базу", – сказал Вениславский.
По словам бывшего командующего силами АТО, нардепа от "Европейской солидарности" Михаила Забродского, "этот законопроект нужен был еще вчера".
"Территориальная оборона формально существует, движение сопротивления – существует и даже не формально, а успешно выполняет свои задачи на оккупированных территориях. Наша задача – предоставить ВСУ законодательную базу", – пояснил он. По словам Забродского, в законопроекте обозначен понятийный аппарат и четко обозначены задачи, распределение функций между территориальной обороной и всеми военными структурами.
При этом все выступавшие в поддержку законопроекта отметили, что в документе остается много недоработок, которые надо устранить ко второму чтению.
В то же время представитель "Оппозиционной платформы – За жизнь" Николай Скорик рекомендовал воздержаться от голосования за этот законопроект. При этом он апеллировал к теории ученого Владимира Вернадского о ноосфере.
"Мысль и слово материальны. Если постоянно повторять "война-война-война", действительно можем накликать войну. А если мы будем говорить про мир, вернемся к реализации Минских соглашений, будем решать вопросы тарифов и социальной защиты, это будет настоящей защитой Украинского государства, а не псевдомилитаристские, псевдопатриотичные законы", – заявил Скорик.
ОПЗЖ поддержала его аплодисментами, другие фракции – криками "Ганьба". "Хотелось бы, чтобы мы все жили в одной реальности", – прокомментировал выступление Скорика первый вице-спикер Руслан Стефанчук.
Законопроект был принят за основу 318 голосами.
Законопроект №5558, также принятый за основу 320 голосами, связан с предыдущим. Его цель, как пояснил министр обороны Андрей Таран, – создание и обеспечение отдельного рода сил – Сил территориальной обороны Вооруженных сил, а также развитие Сил спецопераций в интересах формирования движения сопротивления.
"Для этого предлагается на законодательном уровне увеличить численность Вооруженных сил Украины на 11 тыс военнослужащих, из которых 10 тыс. – Силы территориальной обороны, а 1 тыс. – ССО", – сообщил Таран.
Таким образом, после принятия законопроекта численность Вооруженных сил Украины не превысит 261 тыс. людей, в том числе 215 тыс. военнослужащих.
Согласно действующему закону, принятому в 2015 году, численность Вооруженных сил Украины не должна превышать 250 тыс. человек, в том числе 204 тыс. военнослужащих.
В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся на Донбассе между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
В октябре того же года Министерство обороны Украины совместно с общественными организациями начало обсуждать план создания системы территориальной обороны.
В ноябре 2015 года Верховная Рада отправила на доработку законопроект о территориальной обороне (№2489а). Документ предлагал внести в законы о местной государственной администрации, об обороне Украины, о военной обязанности и военной службе, о Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины изменения, которые бы урегулировали вопросы подготовки и ведения территориальной обороны. Этот документ принят не был.
Президент Украины Владимир Зеленский 25 мая 2021 года внес в Верховную Раду законопроект об основах национального сопротивления №5557 и проект закона №5558 о внесении изменения в статью 1 закона "О численности Вооруженных сил Украины" об увеличении численности ВСУ в связи с принятием закона "Об основах национального сопротивления".