Верещук рассказала про законопроект о национальном сопротивлении

Она отметила, что в законопроекте есть три основополагающих элемента системы национального сопротивления.
"Войска территориальной обороны – они будут в подчинении Вооруженных сил, командующего ВС через командующего силами территориальной обороны ВСУ. Если говорить о движении сопротивления – оно будет подчиняться силам специальных операций. Третий элемент национального сопротивления – это подготовка граждан Украины к участию в движении сопротивления", – рассказала Верещук.
Президент 25 мая внес в Верховную Раду законопроект об основах национального сопротивления №5557.
Рассматривать документ парламент планирует сегодня, 29 июня, на внеочередном заседании, которое откроется в 16.00.