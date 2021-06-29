Верещук рассказала про законопроект о национальном сопротивлении

Ирина Верещук: Движение сопротивления будет подчиняться силам специальных операций и формироваться из добровольческих батальонов Фото: пресс-служба Ирины Верещук

Она отметила, что в законопроекте есть три основополагающих элемента системы национального сопротивления.

"Войска территориальной обороны – они будут в подчинении Вооруженных сил, командующего ВС через командующего силами территориальной обороны ВСУ. Если говорить о движении сопротивления – оно будет подчиняться силам специальных операций. Третий элемент национального сопротивления – это подготовка граждан Украины к участию в движении сопротивления", – рассказала Верещук.