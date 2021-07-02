Госбюро расследований проверяет Тупицкого на причастность к еще двум преступлениям – "Схемы"

"В Бюро сообщили "Схемам" о новых эпизодах, на причастность к которым проверяется судья: самовольное присвоение властных полномочий, а также несанкционированное вмешательство в работу автоматизированных систем – вероятно, речь идет о распределении судебных дел", – говорится в материале.

Расследователи ссылаются на слова представителя президента в КСУ, нардепа от "Слуги народа" Федора Вениславского, которого "беспокоил этот вопрос".

"Писал заявление о проверке порядка распределения дел в целом. [...] Резонансные дела попадают к одним и тем же судьям, которые являются ближайшим окружением Тупицкого", – объяснил он.

"Схемы" обратились за комментариями к самому Тупицкому.

"Я впервые об этом слышу, это во-первых. Во-вторых, к распределению дел председатель суда никакого отношения не имеет. Там есть порядок, и вам исчерпывающий ответ предоставит руководитель секретариата. Вы обратитесь письменно, чтобы он расписал, как это делается", – заявил уволенный глава КСУ.