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Тупицкий подал иск против КСУ, хочет, чтобы ему выплатили 900 тыс. грн

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Тупицкий просит суд обязать КСУ выплатить ему более 900 тыс. грн
Тупицкий просит суд обязать КСУ выплатить ему более 900 тыс. грн
Фото: Конституційний Суд України - офіційна сторінка / Facebook

Александр Тупицкий, которого президент Украины Владимир Зеленский уволил с должности главы Конституционного Суда Украины, подал в Окружной административный суд Киева иск против КСУ.

Об этом пресс-служба ОАСК проинформировала 1 июля. 

Тупицкий хочет признать противоправной "бездеятельность КСУ относительно непогашения перед ним задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи КСУ в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года". 

"Истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, закона "О Конституционном Суде Украины", и просит Окружной административный суд города Киева обязать КСУ выплатить ему более 900 тыс. грн", – говорится в сообщении. 

ОАСК еще не открыл производство по административному делу.

Контекст:

Тупицкий подозревается в подкупе свидетеля и введении в заблуждение суда путем заведомо ложного показания свидетеля. 28 декабря 2020 года он должен был явиться в Офис генпрокурора Украины для вручения подозрения. Как рассказали в Офисе генпрокурора, Тупицкий сообщил, что не может прибыть по семейным обстоятельствам, но не предоставил документов об уважительности причин неявки. Сообщение о подозрении Тупицкому отправили по почте. В Госбюро расследований (ГБР) отметили, что он получил сообщение о подозрении, хоть и отрицает это.

Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и "UA:Перший") сообщали, что Тупицкий фигурирует в производстве в отношении экс-главы Высшего хозяйственного суда Виктора Татькова, который подозревается в завладении активами Зуевского энергомеханического завода.

29 декабря 2020 года Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности главы суда. 26 февраля 2021 года глава государства продлил срок отстранения главы КСУ еще на месяц.

30 декабря КСУ опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не будет отстранять Тупицкого от должности, несмотря на указ Зеленского. В суде заявили, что указ Зеленского не соответствует Конституции, поскольку она не дает президенту права и вообще не предусматривает возможности отстранять судей КСУ.

В КСУ в январе заявили, что сотрудники Управления госохраны не пускают Тупицкого в здание суда. В суде отмечали, что хоть он и отстранен от должности судьи Конституционного Суда, но должен руководить КСУ. Тупицкий обратился с жалобой к генпрокурору Украины Ирине Венедиктовой, в Окружной административный суд Киева и перешел на дистанционный режим работы.

27 марта 2021 года был опубликован указ Зеленского, которым он отменил указ беглого президента Виктора Януковича о назначении Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Зеленский сообщил, что отменил указ в рамках проверки всех действующих указов и распоряжений Януковича на предмет угрозы национальной безопасности. Тупицкий обжаловал указ.

Вениславский говорил, что Тупицкий с 2014 года "стоял на стороне страны-агрессора". Он считает указ Зеленского законным.

Шесть судей Конституционного Суда Украины 10 июня 2021 года в ультимативной форме заблокировали деятельность Большой палаты КСУ. Судьи требовали обеспечить участие в судебных заседаниях Тупицкого и Касминина. Представитель президента в Конституционном Суде Украины Федор Вениславский рассказал, что речь шла о требовании рассмотреть ходатайство о невозможности рассмотрения вопроса относительно конституционности законодательства об обороте земель сельскохозяйственного назначения без участия Тупицкого и Касминина.

В КСУ подтвердили, что не смогли провести 10 июня ни одного заседания. В то же время пресс-служба КСУ отрицала, что работа заблокирована. "Мы работаем", – сказал представитель суда "Українським новинам" и отметил, что ситуация, когда судьи не могут утвердить повестку дня, происходит не впервые.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: КСУ, выплаты, вознаграждение, судья, иск, суд, Александр Тупицкий, ОАСК
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