Тупицкий подал иск против КСУ, хочет, чтобы ему выплатили 900 тыс. грн

Об этом пресс-служба ОАСК проинформировала 1 июля.

Тупицкий хочет признать противоправной "бездеятельность КСУ относительно непогашения перед ним задолженности, возникшей из-за невыплаты ему в полном объеме вознаграждения судьи КСУ в период с 18 апреля по 28 августа 2020 года".

"Истец считает, что выплата ему вознаграждения судьи Конституционного Суда Украины в течение этого периода осуществлялась с нарушением положений Конституции Украины, закона "О Конституционном Суде Украины", и просит Окружной административный суд города Киева обязать КСУ выплатить ему более 900 тыс. грн", – говорится в сообщении.

ОАСК еще не открыл производство по административному делу.