Украинская делегация в ТКГ обсудит обострение на Донбассе. За два дня погибли двое украинских военных

"За несколько предыдущих дней участились случаи грубых нарушений противником режима прекращения огня, в том числе с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями. Самым опасным является то, что под обстрелы пророссийских боевиков попадают населенные пункты, в частности Авдеевка. На Донбассе из-за нарушения режима прекращения огня гибнут украинские военные", – констатировала делегация.

В ОБСЕ направили соответствующие ноты протеста.

"Украинская делегация в ТКГ начнет свое завтрашнее заседание по этой теме, используя дипломатические возможности для возвращения к полному соблюдению режима прекращения огня. Вопрос грубых нарушений оккупационными войсками режима прекращения огня будет поставлен в ходе консультаций в рамках нормандского формата", – говорится в сообщении.