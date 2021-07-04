Оккупанты на Донбассе открывали огонь пять раз, погиб украинский военный

"Один военнослужащий из состава ООС получил несовместимые с жизнью ранения. Командование выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", – сообщили военные.
В районе села Водяное в Приазовье боевики использовали два раза гранатометы разных систем и стрелковое оружие. Под Авдеевкой украинских военных оккупанты обстреливали из крупнокалиберных пулеметов, а в районе поселка Мирное – из противотанковых гранатометов.
Возле поселка Березовое боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов. Украинские военные вели ответный огонь. Обо всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона сообщила представителям миссии ОБСЕ.
Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировала Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.