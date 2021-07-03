Боевики на Донбассе обстреляли из артиллерии Водяное. Снаряды попали в частные владения

Обстрел вели с 15.35 до 16.20 из временно оккупированного террористами "ДНР" села Заиченко.

"В ходе проверки выявлены факты применения кремлевскими наемниками артиллерийских систем калибра 120 мм, что привело к разрушению частной собственности в населенном пункте Водяное", – заявили военные.

По информации штаба, боевики применили боеприпасы российского производства типа ЗОФ49 со взрывателем 3В35, которые применяются для самоходных пушек типа 2С23 "Нона-СВК". Такое оружие не состоит на вооружении украинской армии.

Это не первый случай, когда пророссийские оккупанты применяют артиллерийские системы данного типа, указали в штабе ООС.