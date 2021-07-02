Боевики на Донбассе готовятся к диверсиям, на передовой работают кадровые офицеры ВС РФ – украинская разведка

По данным Минобороны Украины, командование ВС РФ усиливает подготовку к применению оккупационных войск в ОРДЛО Фото: depositphotos.com

По данным ведомства, командование ВС РФ усиливает подготовку к применению оккупационных войск на не контролируемых Украиной территориях в Донецкой и Луганской областях.

"В течение этой недели наблюдается активизация противником подготовки к проведению диверсионно-разведывательных мероприятий. На передовых позициях оккупантов увеличилось присутствие личного состава разведывательных и саперных подразделений", – говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным украинской разведки, возросло количество случаев проведения рекогносцировки (обследования) местности российскими кадровыми офицерами Южного военного округа ВС РФ.