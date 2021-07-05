На Донбассе погиб украинский военный, трое ранены

Сообщается, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и обстреляли украинские позиции в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Схід".

Раненых военных срочно эвакуировали и доставили в госпиталь.

Украинскую сторона Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня сообщила ОБСЕ о действиях боевиков. На месте происшествия работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВСУ.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.