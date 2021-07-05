Контрразведка СБУ разоблачила двух боевиков, которые пытали украинских военных

По сведениям СБУ, злоумышленники скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО Фото: depositphotos.com

По данным спецслужбы, злоумышленники оказывали вооруженное сопротивление силам АТО/ООС и причастны к пыткам украинских военнослужащих.

Установлено, что двое жителей Донецкой области в 2014 году присоединились к незаконным вооруженным формированиям. Находясь на "должностях" командиров подразделения так называемого "Батальона Восток", они принимали активное участие в боях возле поселков Пантелеймоновка и Бетманово Донецкой области.

По данным следствия, боевики жестоко обращались с пленными, применяли к ним физическое и психологическое давление, а также не оказывали медицинской помощи раненым.

По сведениям СБУ, сейчас злоумышленники скрываются от украинских правоохранительных органов на территории ОРДЛО.

Следователи СБУ заочно сообщили им о подозрениях по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации), ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.