4 июля на Донбассе погиб украинский военнослужащий, еще один получил ранения – штаб ООС

Война на Донбассе продолжается с 2014 года Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

"4 июля в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили режим прекращения огня. [...] Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения, несовместимые с жизнью. [...] Кроме того, один военный получил осколочное ранение. После оказания первой медицинской помощи воина транспортировали в лечебное учреждение. Состояние раненого – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

По данным штаба ООС, в воскресенье боевики открывали огонь в районе населенных пунктов Водяное в Приазовье, Авдеевка, Тарамчук, Березовое и Мирное.

"Наши защитники открывали ответный огонь", – подчеркнули в пресс-центре.

"На 7.00 5 июля зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. [...] Боевых потерь среди наших защитников нет", – отметили в штабе ООС.