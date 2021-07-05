ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

НАБУ открыло производство по факту возможной халатности Шмыгаля и членов Кабмина

НАБУ не хотело регистрировать производство по Шмыгалю, но ВАКС обязал начать расследование
НАБУ не хотело регистрировать производство по Шмыгалю, но ВАКС обязал начать расследование
Фото: kmu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины 2 июля открыло уголовное производство по факту возможной халатности премьер-министра Дениса Шмыгаля и членов Кабинета Министров при выделении средств из фонда борьбы с COVID-19 на другие сферы государственного управления. Об этом "Українським новинам" 5 июля сообщили в Офисе генпрокурора.

Отмечается, что производство открыто по решению Высшего антикоррупционного суда, который обязал начать такое расследование.

Еще 25 мая в НАБУ поступило заявление, автор которого заявил о совершении премьер-министром и членами Кабинета Министров уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, при выделении средств из фонда борьбы с COVID-19.

НАБУ отказалось зарегистрировать такое уголовное производство, тогда заявитель подал жалобу на бюро в суд.

15 июня ВАКС удовлетворил ее частично и обязал НАБУ начать расследование.

Контекст:

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда несколько раз увеличивали.

Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.

Согласно данным на сайте Министерства финансов Украины, самую большую часть фонда (39,7%, или 26,4 млрд грн) потратили на ремонт и строительство дорог. Еще 29,2% (19,4 млрд грн) ушли на сферу охраны здоровья, 19,3% (12,8 млрд грн) – на соцзащиту.

Государственная аудиторская служба Украины по итогам проверки использования средств спецфонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн.

Теги: Кабинет Министров, госбюджет, правительство, антикоррупционное бюро, деньги, расследование, НАБУ, уголовное производство, халатность, Денис Шмыгаль, Офис генпрокурора, ВАКС, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Кабмин, коронавирус
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
"Она просто над всеми издевается". Волочкова задрала ногу в лифте
Сын Тины Кароль: Я очень горжусь мамой!
Сын Тины Кароль: Я очень горжусь мамой!
  Блогер Марьяна Ро: Мама часто кричала папе "Будь ты проклят!"
  Блогер Марьяна Ро: Мама часто кричала папе "Будь ты проклят!" G
"Ведет себя как дура! Фу, противно смотреть!" Пользователей соцсети возмутило новое фото Насти Каменских
"Ведет себя как дура! Фу, противно смотреть!" Пользователей соцсети возмутило новое фото Насти Каменских
  "Она не сможет объяснить, зачем это ляпнула". Меладзе высказался об обвинениях Лорак в приставаниях
  "Она не сможет объяснить, зачем это ляпнула". Меладзе высказался об обвинениях Лорак в приставаниях
"Вы – лучшая сборная! Объединили нас!" Потап поблагодарил футболистов сборной Украины за игру на Евро 2020
"Вы – лучшая сборная! Объединили нас!" Потап поблагодарил футболистов сборной Украины за игру на Евро 2020
"О-о-о, умиление зашкаливает". Энрике Иглесиас показал своих близняшек от Анны Курниковой. Фото
"О-о-о, умиление зашкаливает". Энрике Иглесиас показал своих близняшек от Анны Курниковой. Фото
  Блогер Марьяна Ро: У нашей семьи было очень много денег, но все просрали. У папы появилось дикое желание ходить по простипомам
  Блогер Марьяна Ро: У нашей семьи было очень много денег, но все просрали. У папы появилось дикое желание ходить по простипомам G
"Никогда не поздно". Юрий Горбунов показал свое фото для выборов в депутаты
"Никогда не поздно". Юрий Горбунов показал свое фото для выборов в депутаты
"Любовь, это любовь!" Джулия Робертc с мужем отпраздновали гиацинтовую свадьбу
"Любовь, это любовь!" Джулия Робертc с мужем отпраздновали гиацинтовую свадьбу
"Позор!" Жена Лещенко DJ Nastia Топольская раскритиковала мусор на танцплощадках
"Позор!" Жена Лещенко DJ Nastia Топольская раскритиковала мусор на танцплощадках
"Вы все равно лучшие!" Монатик поблагодарил сборную Украины по футболу за игру на Евро 2020
"Вы все равно лучшие!" Монатик поблагодарил сборную Украины по футболу за игру на Евро 2020
"Фигасе красавчик!", "Это уже разгул пошел", "На Альбину похож". Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Фигасе красавчик!", "Это уже разгул пошел", "На Альбину похож". Джанабаева показала младшего сына от Меладзе
"Это секс. Я сам не ожидал". Клопотенко поделился рецептами куриных котлет с курагой и гречки с карри
"Это секс. Я сам не ожидал". Клопотенко поделился рецептами куриных котлет с курагой и гречки с карри
Семья Галкина и Пугачевой, Высоцкая, Кожевникова, Чурикова отреагировали на пост Юлии Меньшовой о смерти отца
Семья Галкина и Пугачевой, Высоцкая, Кожевникова, Чурикова отреагировали на пост Юлии Меньшовой о смерти отца
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
"Какой конфуз!", "Виден пирожок", "Мощная женщина". Волочкова в микробикини показала поперечный шпагат
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Какие шары", "Бомба". Седокова в купальнике засветила грудь
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Мы немного в п...здеце". Победительница "Холостяка 9" пожаловалась, что не может переехать в новый дом
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Шикарные формы", "Пожар". Ани Лорак засветила грудь в телесном боди
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Фото не звезды, а люксовой проститутки". Лобода в откровенном наряде оголила бедра
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
"Безобразие какое-то". Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
СМИ узнали, почему Кейт Миддлтон не пришла на открытие памятника принцессе Диане
"Завидую Дантесу", "Нереальный пресс". Дорофеева в купальнике засветила грудь и плоский живот
"Завидую Дантесу", "Нереальный пресс". Дорофеева в купальнике засветила грудь и плоский живот
"Положение делает прекрасной". Осадчая позировала в нежном фиалковом платье
"Положение делает прекрасной". Осадчая позировала в нежном фиалковом платье
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS