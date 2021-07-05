НАБУ открыло производство по факту возможной халатности Шмыгаля и членов Кабмина

НАБУ не хотело регистрировать производство по Шмыгалю, но ВАКС обязал начать расследование Фото: kmu.gov.ua

Отмечается, что производство открыто по решению Высшего антикоррупционного суда, который обязал начать такое расследование.

Еще 25 мая в НАБУ поступило заявление, автор которого заявил о совершении премьер-министром и членами Кабинета Министров уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств) и ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины, при выделении средств из фонда борьбы с COVID-19.

НАБУ отказалось зарегистрировать такое уголовное производство, тогда заявитель подал жалобу на бюро в суд.

15 июня ВАКС удовлетворил ее частично и обязал НАБУ начать расследование.