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ДЕНЬГИ

В Кабмине Украины объяснили, почему средства с COVID-фонда расходуются на дороги и фильмы

Деньги из фонда борьбы с COVID-19 выделяются на строительство дорог для борьбы с безработицей, возникшей вследствие локдауна, рассказал министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

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В апреле 2020 года Верховная Рада одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией
В апреле 2020 года Верховная Рада одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией
Фото: depositphotos.com

По инициативе премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля идет полный аудит "ковидного" фонда. Об этом министр Кабинета Министров Олег Немчинов рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Что касается других расходов, то надо понимать, откуда эти средства снимались. То есть если мы говорим о патриотических фильмах или спортивных соревнованиях – это средства, которые снимались с соответствующих министерств. Это не средства, которые забираются у медицины, медицина получила очень много, это средства, которые просто возвращаются к распорядителям", – пояснил министр.

Также Немчинов рассказал, что при локдауне усиливается безработица, а "одним из мультипликаторов, который может запустить экономику, было определено дорожное строительство".

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

Однако средства из фонда также выделялись на строительство и ремонт дорог или на съемку патриотических сериалов.

Как свидетельствуют данные Минфина, наибольшее количество средств из фонда потратили на строительство и ремонт дорог – 20,8 млрд грн из предусмотренных 35 млрд грн. 6,8 млрд грн направили Фонду соцстрахования на случай безработицы, почти 2,5 млрд грн – на доплаты полицейским, военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Теги: кино, дороги, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Олег Немчинов, коронавирус
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