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ДЕНЬГИ

"Работа нужна всем". Ткаченко объяснил решение выделить 100 млн грн из фонда борьбы с COVID-19 на сериалы

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко отметил, что сложное время для киноиндустрии никуда не делось и многие работники из-за остановки съемок "живут в состоянии простоя".

Ткаченко: Популяризация рынка отечественного контента особенно важна для безопасности в информационном пространстве
Ткаченко: Популяризация рынка отечественного контента особенно важна для безопасности в информационном пространстве
Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України / Facebook

100 млн грн, которые направили на съемки патриотических сериалов из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19, были предусмотрены для этих целей с лета, эта сумма входит в 1 млрд грн, которые были заложены в фонд для поддержки культурной сферы. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в Facebook.

Он назвал такое решение правительства важным и сообщил, что скоро министерство сможет начать конкурс для поиска проектов патриотической направленности.

"Это упрощает телевизионщикам работу над проектами за счет государственного финансирования. Работа нужна всем, а очень сложное время для киноиндустрии никуда не делось. Особенно для людей, которые работают в сфере и из-за долговременного отсутствия системных съемок просто живут в состоянии простоя. Нужно продолжать развивать украинский телевизионный продукт, привлекая к этому талантливых деятелей искусства. С украинскими актерами и об украинских нарративах. Держим это в фокусе, потому что популяризация рынка отечественного контента особенно важна для безопасности в информационном пространстве", – заявил он.

https://www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua/posts/3563199023747674

28 октября Кабмин выделил из COVID-фонда 100 млн грн Министерству культуры и информационной политики, которые потратят на создание сериалов. Средства должны быть использованы до конца текущего года. 

В апреле 2020 года Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляют на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции.

По состоянию на 29 октября из фонда борьбы с COVID-19 потрачено более 34 млрд грн, сообщило Министерство финансов.

Теги: Александр Ткаченко, деньги, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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