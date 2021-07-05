Украина заработала €16 млн на Евро 2020

Только за само участие в чемпионате каждая из стран получает €9,25 млн. За каждую победу в групповом этапе сборная получает €1,5 млн – у Украины одна победа против Северной Македонии.
За выход в 1/8 команда получит €2 млн, а в 1/4 – еще €3,25 млн. Итого сборная Украины получит €16 млн.
Команды, вышедшие в полуфинал, получат дополнительно по €5 млн. Там сыграют Италия с Испанией (6 июля) и Англия с Данией (7 июля). Победитель в финале получит €10 млн, его соперник – €7 млн.
Сборная Украины по футболу в этом году впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.
В 1/8 финала Евро 2020 украинцы победили команду Швеции со счетом 2:1 и вышли в четвертьфинал турнира.
3 июля в Риме команда Андрея Шевченко встретилась со сборной Англии, украинцы проиграли со счетом 0:4 и покинули турнир. Издание "ГОРДОН" вело текстовую онлайн-трансляцию матча.