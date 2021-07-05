Украина заработала €16 млн на Евро 2020

Украина в этом году впервые вышла в плей-офф Евро Фото: EPA

Только за само участие в чемпионате каждая из стран получает €9,25 млн. За каждую победу в групповом этапе сборная получает €1,5 млн – у Украины одна победа против Северной Македонии.

За выход в 1/8 команда получит €2 млн, а в 1/4 – еще €3,25 млн. Итого сборная Украины получит €16 млн.

Команды, вышедшие в полуфинал, получат дополнительно по €5 млн. Там сыграют Италия с Испанией (6 июля) и Англия с Данией (7 июля). Победитель в финале получит €10 млн, его соперник – €7 млн.