Англия разгромила сборную Украины в четвертьфинале Евро 2020

Украина впервые играла в плей-офф чемпионата Европы и дошла до четвертьфинала Фото: EPA

Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу англичан. Дубль сделал капитан сборной Англии Гарри Кейн (он забил на четвертой минуте первого и второго таймов), также в начале второго тайма забил Гарри Магуайр (46-я минута). Джордан Хендерсон установил окончательный счет в поединке на 63-й минуте.

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Обзор лучших моментов первого тайма матча Украина – Англия. Видео: footballua.tv

Три из четырех голов англичане забили головой после розыгрышей стандартов.

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Гол Магуайра. Видео: footballua.tv

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Второй гол Кейна. Видео: footballua.tv

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Гол Хендерсона. Видео: footballua.tv