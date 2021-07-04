Ярмоленко: Нас надломил этот быстрый гол

"Я их поздравляю и желаю удачи в будущем. Наверное, нас где-то надломил этот быстрый мяч [в начале первого тайма], потому что у нас была стратегия на эту игру, но когда ты пропускаешь мяч на третьей минуте, то сразу все ломается и приходится перестраиваться", – сказал футболист после матча.

Он считает достижением попадание сборной в 1/4 чемпионата.

"Мы – отличная команда с хорошим коллективом, поэтому мы знаем, за счет чего мы можем играть. Мы знаем, как мы можем играть. Несмотря на результат 0:4 сегодня, я горжусь тем, что нахожусь в этом коллективе, и считаю, что для нашей сборной это огромное достижение – пройти в такую стадию. Я поздравляю наших болельщиков с таким результатом. Считаю, что мы выступили хорошо. Конечно, в некоторых матчах могли играть лучше, но я доволен результатом. Мы задержались дольше на этом турнире, чем такие команды, как Германия, Португалия. Да, сегодня мы проиграли, но нужно смотреть, кому мы проиграли. Я считаю, что мы проиграли одной из лучших команд мира", – добавил Ярмоленко.