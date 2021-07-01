Трое украинцев вошли в топ-20 лучших игроков Евро 2020

Зинченко (слева) и Ярмоленко (справа) забивали голы в ходе чемпионата, но рейтинг учитывает и другие критерии Фото: EPA

Скриншот: uefa.com

Ярмоленко, занявший 4-е место в рейтинге, отличился тем, что в течение турнира уже забил два гола, отдал две голевые передачи и продемонстрировал достаточно высокую точность пасов – 79%. Последний матч со шведами поднял его с 25-й позиции в рейтинге.

Матвиенко, оказавшийся на 17-м месте, – защитник, его успехи измерялись по другим критериям. Он сделал шесть отборов, 22 раза отбил мяч от своих ворот, поставил шесть блоков и 37 раз подобрал мяч после потери его соперником. Точность его передач составляет 91%. До 1/8 финала он был на 56-м месте.

Зинченко, занявший 19-ю строчку, – тоже защитник. На его счету один гол, три отбора, 19 подборов, один блок и девять отраженных от ворот мячей. Точность паса – 81%. Перед матчем со Швецией он занимал 205-е место в рейтинге. Зинченко – также лучший игрок матча 1/8 финала чемпионата Европы по футболу Швеция – Украина по версии УЕФА.

Возглавляет рейтинг игрок Португалии Криштиану Роналду.