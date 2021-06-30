"Такие вещи мотивируют". Кабмин собрался на заседание в футболках сборной

Выиграв в Швеции 2:1, Украина впервые в истории вышла в четвертьфинал турнира.

"Это огромный успех нашей сборной, тренерского штаба… Такие вещи мотивируют, объединяют страну, которая всем сердцем болела и болеет за нашу команду. Спасибо нашей сборной", – сказал Шмыгаль, после чего члены Кабмина аплодисментами поблагодарили национальную команду за одержанную победу.

Контекст:

Сборная Украины по футболу впервые в истории преодолела групповой этап чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира.

В первом туре Евро 2020 сборная Украины проиграла сборной Нидерландов со счетом 2:3. По ходу матча украинцы отыгрались с 0:2 и упустили ничью в конце поединка.

Обыграв команду Северной Македонии, сборная Украины прервала серию из шести поражений подряд в финальных частях чемпионатов Европы по футболу. Последний раз национальная команда побеждала сборную Швеции на домашнем Евро 2012 со счетом 2:1.

В третьем матче группы С на Евро 2020 Украина минимально проиграла сборной Австрии и заняла в итоге третье место, имея в активе три очка.

3 июля в Риме (Италия) в 1/4 финала Евро 2020 национальная команда Украины сыграет против сборной Англии. Матч состоится в 22.00 на стадионе "Олимпико", сообщается на сайте УЕФА.