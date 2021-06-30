УЕФА назвал лучшего игрока матча Швеция – Украина

В матче против Швеции Зинченко забил гол и сделал результативную передачу Фото: UEFA EURO 2020 / Twitter

В УЕФА отметили результативные действия украинца, Зинченко сначала сам забил гол с передачи Андрея Ярмоленко, а на последних минутах экстра-тайма ассистировал Артему Довбику, когда форвард сборной забил победный мяч в ворота Швеции.

Goal * Assist *



Ukraine are unbeaten when Oleksandr Zinchenko has found the net (W6 D1) * @Heineken | #EUROSOTM | #EURO2020 pic.twitter.com/SMXPRbCHZS — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 29, 2021

Зинченко признан лучшим игроком матча и по версии статистического портала WhoScored. В украинца наивысший бал среди всех игроков поединка – 8,95.

После игры украинец едва сдерживал слезы во время флеш-интервью в эфире YouTube-канала "Большой футбол".

"Лично мне было сложно настроиться на матч, потому что за первые три игры на команду вылилось очень много критики. На всю команду и в частности на меня. Чувствовал, что могу дать команде больше... Горжусь, что сегодня мы доказали всей Европе и всей стране, что можем достигать поставленных целей", – сказал Зинченко.

Подробнее о ходе матча Швеция – Украина можно прочесть в текстовой онлайн-трансляции.