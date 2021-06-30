Швеция – Украина. Онлайн-репортаж матча 1/8 финала Евро 2020

Украина в экстра-тайме вырвала победу над сборной Швеции
Фото: EPA
Национальная сборная Украины по футболу вечером 29 июня провела матч 1/8 финала чемпионата Европы 2020 года против сборной Швеции. Поединок завершился победой украинской команды. "ГОРДОН" вел текстовую онлайн-трансляцию.
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