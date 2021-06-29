Зеленский запустил хэштег #завтра_нас_буде_40_мільйонів. В соцсетях спросили, куда денется миллион украинцев

"Зеленский запустил флешмоб видосиков в поддержку сборной Украины. Его сразу подхватили министры, депутаты, члены Зе-команды с Банковой. И все бы ничего – хайпануть на патриотизме у нас святое. Но вот бездумное распространение своих видосиков с хэштегом #завтра_нас_буде_40_мільйонів привел к одному неуклюжему моменту. Дело в том, что официально жителей Украины 41 плюс млн", – написал он.

Журналист задается вопросом, что должно случиться, что "завтра нас останется на миллион меньше".

Согласно оценке Государственной службы статистики (.doc), по состоянию на 1 мая 2021 года имеющееся население Украины составляет 41,44 млн человек. Госстат объясняет, что в этот показатель не входит население оккупированного Крыма.