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Франция и Хорватия проиграли в 1/8 Евро 2020. В 1/4 прошли Швейцария и Испания

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Франция и Швейцария сыграли со счетом 3:3
Франция и Швейцария сыграли со счетом 3:3
Фото: EPA

28 июня на чемпионате Европы по футболу 2020 года состоялись два очередных матча стадии 1/8 финала. По их итогам сборные Франции и Хорватии покинули соревнование. Об этом сообщает сайт УЕФА.

Хорватия и Испания сыграли со счетом 3:5. Первый гол в матче на 20-й минуте в свои же ворота забил испанец Педро Лопес (Педри). На 38-й минуте Пабло Сарабия сравнял счет. Затем испанцы отправили еще два мяча в ворота противников – на 57-й минуте (Сесар Аспиликуэта) и на 77-й (Ферран Толлес).

Следующие два мяча были забиты уже хорватами: на 85-й минуте (Мислав Оршич) и на 92-й (Марио Пашалич). Однако в дополнительное время Испания забила еще два гола: на 100-й минуте (Альваро Мурата) и на 104-й (Микель Оярсабаль) – и матч завершился победой испанцев.

Франция и Швейцария в основное время сыграли со счетом 3:3. Во французской команде авторами голов были Карим Бензема (57-я и 59-я минуты) и Поль Погба (75-я). Из швейцарцев забили Харис Сеферович (15-я и 81-я минуты) и Марио Гавранович (90-я). 

В дополнительное время команды не смогли забить голов, поэтому была назначена серия пенальти – первая в нынешнем чемпионате. В ней сильнее оказалась Швейцария. Решающий пенальти в составе сборной Франции не забил Килиан Мбаппе.

В 1/4 финала Испания и Швейцария сыграют между собой.

Контекст:

Первые матчи стадии плей-офф Евро 2020 состоялись 26 июня. Дания со счетом 4:0 разгромила Уэльс и теперь в четвертьфинале сыграет с Чехией, которая выиграла со счетом 2:0 у Нидерландов.

Бельгия победила Португалию (1:0) и в 1/4 встретится с командой Италии, которая свой поединок против Австрии завершила в дополнительное время с результатом 2:1.

Сборная Украины свой поединок против сборной Швеции проведет 29 июня в Глазго (Шотландия).

Теги: футбол, спорт, Франция, Испания, Швейцария, Евро 2020, Хорватия
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