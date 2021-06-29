Без Зубкова и Попова. Сборная Украины объявила заявку на поединок 1/8 финала Евро 2020

Впервые в заявку сборной попал полузащитник Роман Безус. В то же время защитник "Динамо" Денис Попов из-за травмы покинул расположение сборной и вернулся в Украину.
Также в заявку попал полузащитник Александр Зубков, но главный тренер сборной Андрей Шевченко сообщил, что участвовать в матче со Швецией игрок не сможет из-за повреждения. "Он с нами, проходит реабилитацию. Пока он к игре не готов", – цитировал Шевченко сайт УАФ 28 июня.
Заявка сборной выглядит следующим образом.
Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.
Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Роман Безус.
Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.
Отмечается, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Шведы сыграют в желтом.
Поединок 1/8 финала Евро 2020 между сборными Швеции и Украины начнется 29 июня в Глазго (Шотландия) в 22.00 по киевскому времени. "ГОРДОН" проведет текстовую трансляцию поединка.
В случае победы украинцы в четвертьфинале турнира сыграют с победителем противостояния Англия – Германия.
В плей-офф чемпионата Европы сборная Украины вышла впервые.