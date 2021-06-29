Без Зубкова и Попова. Сборная Украины объявила заявку на поединок 1/8 финала Евро 2020

Украинские футболисты будут играть против Швеции в синем комплекте формы Фото: uaf.ua

Впервые в заявку сборной попал полузащитник Роман Безус. В то же время защитник "Динамо" Денис Попов из-за травмы покинул расположение сборной и вернулся в Украину.

Также в заявку попал полузащитник Александр Зубков, но главный тренер сборной Андрей Шевченко сообщил, что участвовать в матче со Швецией игрок не сможет из-за повреждения. "Он с нами, проходит реабилитацию. Пока он к игре не готов", – цитировал Шевченко сайт УАФ 28 июня.

Заявка сборной выглядит следующим образом.

Вратари: Георгий Бущан, Андрей Пятов, Анатолий Трубин.

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Александр Тимчик, Сергей Кривцов, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Марлос, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Андрей Ярмоленко, Руслан Малиновский, Евгений Макаренко, Александр Зинченко, Александр Зубков, Георгий Судаков, Виктор Цыганков, Роман Безус.

Нападающие: Роман Яремчук, Артем Беседин, Артем Довбик.

Отмечается, что сборная Украины проведет встречу в синем комплекте формы. Шведы сыграют в желтом.